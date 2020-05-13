​Студенты MBA БВШН отличились в игре "Бизнес стратегия"

Студенты Магистратуры делового администрирования (Master of Business Administration – MBA) Бакинской высшей школы нефти (БВШН) отличились в игре "Бизнес стратегия" (Business Strategy Game), проведенной на глобальной онлайн-платформе.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Студенты, обучающиеся по программе MBA БВШН, продемонстрировали свои деловые навыки на платформе в рамках предмета "Управление производством и операциями", преподаваемого инструктором Эмином Ильясом.

В общей сложности около 48 000 студентов из 494 различных университетов в 52 странах используют эту платформу.

В онлайн-игре, организуемой для студентов на глобальной платформе, студенческие команды принимают решения и управляют компаниями с учетом различных аспектов бизнеса. Компании, представленные командами, выставляют экспонируют перфомансы и набирают очки по четырем показателям: Overall Score (Общий результат), EPS (Прибыль на акцию), ROE (Индекс рентабельности капитала) и Stock Price (Цена акции).

На этой неделе команда Eelze, состоящая из студентов первого курса программы MBA БВШН, заняла 13-е место среди университетов мира по показателю ROE (Индекс рентабельности капитала). Членами команды являются Тунзала Иманова (капитан), Мириш Фаттаев, Элтун Алекперли и Фируза Сафарли.

Онлайн-платформа Business Strategy Game организует игры-симуляторы для студентов из разных университетов мира. В процессе игры студенты создают свои собственные компании, управляют бизнесом, преодолевают возникшие трудности. Участие в таких играх помогает студентам развить управленческие навыки посредством ведения бизнеса в условиях, максимально приближенных к реальным.