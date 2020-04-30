Студенты БВШН стали победителями, исполнив песню "Сары гялин"

Студенты второго курса факультета "Нефтегазовая инженерия" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Иняма Сомточукву Чидинма и Эзинне Эзума Чессика заняли третье место на XIII Республиканском фестивале студенческого творчества "Студенческая весна" в номинации "Народная песня".

Как сообщили Report в Высшей школе, на фестивале, организованном Министерством молодежи и спорта совместно с Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана, студенты исполнили нашу легендарную народную песню "Сары гялин".

Жюри очень понравилось умелое исполнение азербайджанской народной песни иностранными студентами.

Отборочный этап фестиваля, основной целью которого является развитие студенческих творческих коллективов, организация обменов студентами между клубами вузов, совершенствование системы эстетического воспитания студентов и выявление талантливой молодежи, прошел в режиме онлайн в этом году.

Победители фестиваля будут награждены дипломами и призами.

Следует отметить, что фестиваль проводится по номинациям, предусматривающим исполнение музыки и танца.