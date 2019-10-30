Студенты БВШН представили нашу страну на Всемирном молодежном саммите

10-ый Международный молодежный саммит One Young World состоялся в столице Великобритании, Лондоне.

Как сообщили Report в высшей школе, на саммите были затронуты такие глобальные темы как гендерное равенство, поиск путей борьбы с терроризмом, развитие образования во всем мире, охрана окружающей среды и т.д.

В этом году гостями саммита, в котором приняли участие 2000 молодых лидеров из 190 стран, были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, архиепископ Десмонд Туту, сэры Боб Гелдоф и Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, посол доброй воли ООН Эмма Уотсон, лауреат премии "Оскар" Джон Ландау, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, принцесса Меган Маркл.

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) представили нашу страну на мероприятии.

Студенты 4-го курса факультета нефтегазовой инженерии БВШН Джахид Сулейманов и Джошгун Самедов участвовали в дискуссиях на разные темы.Они стали победителями программы Skills Refinery, которая была организована компанией BP с целью оказания помощи студентам в адаптации своих навыков к требованиям будущего и достижении успеха в постоянно меняющемся мире, и тем самым завоевали право на участие в саммите. По мнению этих студентов, участие в таком глобальном саммите - это прекрасная возможность продемонстрировать развитие азербайджанской молодежи.

Отметим, что миссия One Young World состоит в том, чтобы выявлять, продвигать и объединять наиболее влиятельных молодых лидеров мира, чтобы изменить мир в лучшую сторону посредством более ответственного и эффективного руководства.

Ежегодный саммит служит платформой, объединяющей самых талантливых молодых лидеров мировых и национальных компаний, неправительственных организаций, высших учебных заведений и т.д.

Напомним, что инициатива One Young World была основана в 2009 году Дэвидом Джонсом и Кейтом Робертсоном. В предыдущие годы саммит проходил в Лондоне, Цюрихе, Вашингтоне, Йоханнесбурге, Дублине, Бангкоке и Оттаве.