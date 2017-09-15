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    Студентам из малообеспеченных семей выдадут беспроцентный кредит

    Желающие получить кредит должны обратиться в фонд до 13 октября

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Студенческий кредитный фонд "Маарифчи" предоставил на четвертой сессии объявлений студентам из малообеспеченных семей беспроцентные образовательные кредиты для оплаты за обучение.

    Как сообщили Report в фонде, желающие получить кредит должны обратиться в фонд до 13 октября.

    Представленные на указанной сессии объявлений образовательные кредиты предусмотрены для оплаты задолженности за обучение студентами из малообеспеченных семей по 2017/2018 учебному году.

    Условия приобретения кредита и критерии отбора студентов и на этой сессии объявлений остались неизменными. Превосходство данной инициативы заключается в том, что беспроцентный кредит также относится к прежним контрактам образовательных кредитов. 

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