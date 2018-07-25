Студент, набравший 700 баллов: Созданные в БВШН условия определили мой выбор с вузом

Баку. 25 июля.REPORT.AZ/ Абитуриент Анар Абиев, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).
Report представляет вашему вниманию данное интервью:
– Анар, расскажите о себе.
– Я родился третьего июня 2001 года в Лерикском районе. В 2007 году пошел в первый класс школы №34, а с 2008 года учился в средней школе №297.
– Кого вы поблагодарите за свой успех на вступительных экзаменах?
– Прежде всего хотел бы поблагодарить своих школьных учителей, давших мне хорошие знания, коллектив курсов "Зафар", своих родителей и сестру.
– Анар, почему из всех высших учебных заведений страны вы выбрали именно Бакинскую Высшую школу нефти?
– В БВШН меня привлекли созданные здесь великолепные условия, преподавание на английском языке, связи вуза с зарубежными университетами и международными компаниями. Это определило мой выбор.
– Что вам нравится делать в свободное время?
– Читаю художественную литературу, играю в баскетбол, люблю ходить пешком.
– Почему первая группа специальностей?
– Я с детства интересовался техникой. А когда я стал учить технические предметы в школе, понял, что смогу добиться успеха именно в этой области.
– Какие предметы вам нравятся и почему?
– Больше всего мне нравится физика, потому что это самая передовая из всех естественных наук. Зная физику, можно понять мир, в котором мы живем, и космос, который нас окружает.
– Какая профессия, по-вашему, самая перспективная сегодня?
– Процесс автоматизации идет сейчас во всех сферах. Поэтому я считаю, что самая перспективная профессия – инженер по автоматизации процессов.
– Наверное, вы поэтому и решили учиться по этой специальности?
– Да, как я сказал, в школе я интересовался точными науками, а с девятого по одиннадцатый классы увлекся программированием.
– Что вы намерены делать после окончания БВШН?
– Хотел бы продолжить образование в престижном университете за рубежом, стать профессионалом высокого класса, приобрести глубокие знания в своей области.
– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?
– Надо сперва решить, чего вы хотите. Только после этого можно идти к цели, которую вы определили.
– Где бы вы хотели работать и кем?
– Думаю, это зависит от моих будущих знаний и достижений.
– Какой совет бы вы дали будущим абитуриентам?
– Я бы им посоветовал выбирать профессию, подходящую их способностям, и тогда решать, по какой группе специальностей поступать в вуз. Нужно поставить перед собой цель и каждый день упорно работать, чтобы ее достичь.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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