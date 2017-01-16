Президентский стипендиат БВШН: Я недолго думал, какой вуз выбрать

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студент первого курса Рамиль Гусейнов, обучающийся по специальности "Инженер по автоматизации процессов". Report предлагает данное интервью:

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я родился в 2000 году в городе Радужный Российской Федерации. Среднее образование получил в школе №2 города Уджар. До седьмого класса учился в русском секторе, а после седьмого – в азербайджанском. После окончания средней школы я успешно сдал вступительные экзамены в высшие учебные заведения и поступил в БВШН учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов". Удостоен Президентской стипендии и учусь сейчас на первом курсе.

– Вступительные экзамены позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Если честно, я очень уставал в то время. Все мысли были посвящены цели, которую я перед собой поставил. Поэтому тот период у меня в памяти остался как немного тяжелый.

– Сколько баллов Вы набрали?

– На вступительных экзаменах я набрал 695 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– На самом деле можно сказать, что я не выбирал. Я недолго раздумывал, какой университет выбрать, чтобы получить высшее образование. И когда получил высокий балл, то в поисках соответствующего вуза остановился на БВШН. Но если бы даже я долго размышлял над своим выбором, то все равно без сомнения выбрал бы БВШН.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

– Конечно, моя семья многое сделала для моего образования, особенно мама и бабушка. Так как я все свое время посвящал подготовке, то почти ничем, кроме учебы, не занимался.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– С детства моей самой большой мечтой было стать сценаристом. Эта мечта до сих пор сохранилась у меня в сердце и в мыслях.

– Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

– Считаю, что эта профессия прежде всего требует сильного логического и творческого мышления. По-моему, даже если в будущем роботы смогут "освоить" многие специальности, наша сфера будет одной из немногих, в которой будут работать люди.

– Какие у Вас хобби?

– Люблю слушать музыку, очень интересуюсь социальными сетями. Мне нравится смотреть видео на Youtube и Facebook.

– А чем Вы еще интересуетесь?

– Психологией, экономикой. А еще на любительском уровне увлекаюсь фитнес-играми.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Признаться, я не читаю книг, только учебники.