Студент Бакинской Высшей Школы Нефти стал лучшим среди поступающих в магистратуру

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Лучший результат по итогам первого тура вступительных экзаменов в магистратуру вузов Азербайджана, проведенного Государственным Экзаменационным Центром 25 февраля этого года, показал студент Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эмиль Амрахов, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Набрав 95 баллов из 100 возможных, он занял первое место среди 12.387 студентов высших заведений страны, сдававших приемные экзамены в магистратуру.

"День, когда объявили результаты экзаменов, совпал с моим днем рождения", – рассказывает Эмиль. – "Было, конечно, приятно узнать о том, что я набрал самый высокий балл, именно в этот день. Так что самый лучший подарок я преподнес себе сам!"

Эмиль Амрахов учится на пятом курсе БВШН по специальности "Инженер-нефтяник". При поступлении в вуз он набрал 664 балла.