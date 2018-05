Статья ученого из БВШН опубликована в американском научном журнале

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Статья старшего преподавателя кафедры "Химическая инженерия" и заведующего учебным и исследовательским центром инженерии по возобновляемым источникам энергии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Санана Эминова опубликована в американском журнале PLoS ONE, входящем в список журналов Thomson Reuters. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза.

Работа под названием "The Highly Selective and Near-Quantitative Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural Using Ionic Liquids" посвящена вопросам получения биотоплива из биомассы. Это уже третья статья Санана Эминова, напечатанная в этом академическом издании. К настоящему времени тезисы шести его научных докладов включены в сборники научных статей шести международных конференций.

Отметим, что PLoS ONE входит в список журналов Thomson Reuters как издание с высоким коэффициентом влияния (impact factor), который в 2015 году равнялся 3,54, и является одним из самых авторитетных научных журналов в мире в области химии. Публикации журнала размещены в Интернете в открытом доступе. PLoS ONE является одним из изданий с наибольшим количеством публикуемых статей: в день в нем размещается до 85 статей, а в год – более 30 тыс.