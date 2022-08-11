Стартовало назначение директоров в школы с числом учащихся более 500 человек

С сегодняшнего дня начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений.

С сегодняшнего дня начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Таким образом, начат этап электронного приема документов о приеме на работу директоров общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 500 человек и должность директора вакантна. Процесс будет осуществляться централизованно министерством через конкурс с помощью программного обеспечения. Желающие стать директорами могут зарегистрироваться в электронном виде по ссылке www.miq.edu.az/direktorlar до 16 августа.

Согласно "Положению о приеме на работу на должность директора государственного общеобразовательного учреждения", конкурс будет состоять из этапов письменного экзамена и собеседования.

Кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл на тестовых экзаменах по приему директоров в прошлом году, но не приглашенные на собеседование, будут участвовать в соответствующем процессе только на этапе собеседования.