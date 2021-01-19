О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стартовал прием заявок на турецкую программу стипендий Turkiye Burslari

Стартовал прием заявок на турецкую программу стипендий Turkiye Burslari Начался прием заявок на обучение в 2021 году в турецких вузах в рамках стипендиальной программы
Наука и образование
19 января 2021 г. 13:30
Стартовал прием заявок на турецкую программу стипендий Turkiye Burslari

Прием заявок на обучение в 2021 году в турецких вузах в рамках стипендиальной программы Турции, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) при турецком правительстве, начался и продлится до 20 февраля.

Как передает Report со ссылкой на TRT, заявки на участие в стипендиальной программе Türkiye Bursları («Стипендии Турции») могут подать иностранцы, желающие обучаться в турецких вузах.

Программма предусматривает подачу заявки с необходимым перечнем электронных документов, прохождение собеседования, зачисление в выбранный накануне вуз без сдачи экзаменов (выбирать можно до 12 учебных заведений), получение продлеваемой студенческой визы на весь период обучения, оплаченный билет из страны гражданской принадлежности до местонахождения университета и обратно.

Ежемесячная стипендия составляет 800 лир для бакалавров, 1 100 лир для магистров, 1 500 лир для аспирантов и 3 500 лир для проходящих докторантуру.

Кроме того учащимся предоставляется бесплатная медстраховка, бесплатные годовые курсы турецкого языка, проживание в общежитии, куда входит питание, а также льготы для проезда в общественном транспорте.

Заявку можно оформить на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
19 января 2021 г. 11:28
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
18 января 2021 г. 16:37
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
18 января 2021 г. 16:37
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Министр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
ФотоМинистр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
18 января 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi