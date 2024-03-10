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Спутник Сатурна Европа оказалась еще менее пригодна для жизни, чем полагали ученые

Спутник Сатурна Европа оказалась еще менее пригодна для жизни, чем полагали ученые Международная группа астрономов из США, Германии, Швейцарии и других стран пришла к выводу, что ледяной спутник Сатурна Европа с высокой вероятностью непригоден для жизни, несмотря на наличие огромного количества воды.
Наука и образование
10 марта 2024 г. 04:17
Спутник Сатурна Европа оказалась еще менее пригодна для жизни, чем полагали ученые

Международная группа астрономов из США, Германии, Швейцарии и других стран пришла к выводу, что ледяной спутник Сатурна Европа с высокой вероятностью непригоден для жизни, несмотря на наличие огромного количества воды.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Европа долгое время считалась одним из наиболее перспективных миров для поиска жизни в Солнечной системе. Под ее ледяной поверхностью есть океан, содержащий вдвое больше воды, чем все океаны Земли. Кроме того, наблюдения обнаружили тонкую, но богатую кислородом атмосферу.

Однако новые расчеты показали, что поверхность луны производит сравнительно мало кислорода - около 12 килограммов газа в секунду. При этом Европа постоянно теряет кислород из-за процессов поглощения и ионизации атмосферы.

Некоторая часть кислорода, захваченного на поверхности, может попасть в подземный океан, чтобы питать там любую жизнь. Но, по оценкам исследования, общая потеря кислорода Европой может варьироваться в пределах от 300 граммов до 300 килограммов газа в секунду.

Ученые допускают, что этот показатель может не отражать подлинное количество кислорода на Европе. Специалисты надеются получить больше данных о ледяном мире и его обитаемости с помощью миссии Europa Clipper, которую запустят осенью 2024 года. Зонд достигнет системы Юпитера в 2030 году.

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