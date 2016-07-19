​Созданы постоянные комиссии Ученого совета UNEC

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Созданы постоянные комиссии Ученого совета Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Как сообщили Report в Департаменте маркетинга и коммуникаций UNEC, цель создания постоянной комиссии заключается в повышении эффективности в деятельности Ученого совета, обеспечении участия широкого круга специалистов в подготовке решений. В составе Ученого совета будут действовать пять постоянных комиссий - комиссия по единству образования и науки, социальным вопросам, аттестации, сотрудничеству с рынком труда и по работе с обучающимися.

Основной задачей, стоящей перед постоянными комиссиями, является рассмотрение заранее вопросов, выносимых на заседания Ученого совета, анализ создавшегося положения, предложений, рекомендаций и мероприятий, срок исполнения решений Ученого совета и указание ответственного лица для исполнения решений, включая разработку проектов постановления. Вопросы, выносимые на заседания Совета, как правило, будут рассмотрены заранее соответствующими комиссиями.

Состав постоянной комиссии может меняться на основе докладной председателя Ученого совета или председателей комиссий Ученого совета. Могут быть созданы новые постоянные комиссии, прежние ликвидированы или вновь организованы. Постоянная комиссия будет работать соответственно плану, принятому для учебного года, и утвержденному председателем Ученого совета. Заседания комиссий будут проводиться обычно не меньше одного раза в месяц. Контроль за деятельностью комиссий будет осуществлять председатель Ученого совета.