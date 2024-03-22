Создана эффективная вакцина против потенциального биологического оружия

Американские ученые из Калифорнийского университета протестировали на мышах вакцину против бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей тяжелое заболевание мелиоидоз и признанной агентом биотерроризма первого уровня.

Американские ученые из Калифорнийского университета протестировали на мышах вакцину против бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей тяжелое заболевание мелиоидоз и признанной агентом биотерроризма первого уровня.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Вдыхание даже небольшого количества этих микробов может вызвать пневмонию с летальным исходом. Ежегодно в мире регистрируется около 165 тыс. случаев заражения мелиоидозом, из которых 89 тыс. заканчиваются уходом пациента из жизни. Если злоумышленники распылят эти микроорганизмы в людном месте, атака может привести к большому количеству жертв.

Исследователи разработали вакцину, используя бактериальный вектор под названием LVS Δ capB в качестве платформы для экспрессии высокоиммуногенных белков B. pseudomallei, способных вызывать иммунный ответ, который впоследствии защищает хозяина от болезни при заражении патогеном.

LVS Δ capB, полученный из ослабленной формы вакцины против туляремии, или «кроличьей лихорадки», был разработан в качестве векторной платформы для создания вакцин против других болезней, вызываемых избранными агентами первого уровня, таких как сибирская язва, чума и сама туляремия.

Испытания на мышах показали, что вакцина безопасна и нетоксична как при инъекции, так и при введении через нос. При этом второй метод обеспечил лучшую защиту всего с одной дозы.

Следующими шагами станут испытания прививки от пневмонического мелиоидоза на других животных, после чего станет возможно проверить эффективность средства на человеке.