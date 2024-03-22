О нас

Создана эффективная вакцина против потенциального биологического оружия

Создана эффективная вакцина против потенциального биологического оружия Американские ученые из Калифорнийского университета протестировали на мышах вакцину против бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей тяжелое заболевание мелиоидоз и признанной агентом биотерроризма первого уровня.
Наука и образование
22 марта 2024 г. 04:43
Создана эффективная вакцина против потенциального биологического оружия

Американские ученые из Калифорнийского университета протестировали на мышах вакцину против бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей тяжелое заболевание мелиоидоз и признанной агентом биотерроризма первого уровня.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Вдыхание даже небольшого количества этих микробов может вызвать пневмонию с летальным исходом. Ежегодно в мире регистрируется около 165 тыс. случаев заражения мелиоидозом, из которых 89 тыс. заканчиваются уходом пациента из жизни. Если злоумышленники распылят эти микроорганизмы в людном месте, атака может привести к большому количеству жертв.

Исследователи разработали вакцину, используя бактериальный вектор под названием LVS Δ capB в качестве платформы для экспрессии высокоиммуногенных белков B. pseudomallei, способных вызывать иммунный ответ, который впоследствии защищает хозяина от болезни при заражении патогеном.

LVS Δ capB, полученный из ослабленной формы вакцины против туляремии, или «кроличьей лихорадки», был разработан в качестве векторной платформы для создания вакцин против других болезней, вызываемых избранными агентами первого уровня, таких как сибирская язва, чума и сама туляремия.

Испытания на мышах показали, что вакцина безопасна и нетоксична как при инъекции, так и при введении через нос. При этом второй метод обеспечил лучшую защиту всего с одной дозы.

Следующими шагами станут испытания прививки от пневмонического мелиоидоза на других животных, после чего станет возможно проверить эффективность средства на человеке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Азербайджан представил песню на Евровидение-2024
Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024"
15 марта 2024 г. 13:25
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi