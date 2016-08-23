Создан общий учебник тюркских стран

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Завершилась работа над созданием общего учебника тюркских стран. Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал генсек Тюркского Совета Рамиль Гасанов.

По его словам, в октябре состоится встреча министров образования стран-членов и "если учебник будет утвержден, его представят на саммите президентов в Бишкеке, который пройдет в ноябре". Р.Гасанов отметил, что учебник охватывает период до 15 века.

Отвечая на вопрос по поводу создания общего телевидения тюркских государств, Р.Гасанов сообщил, что бюджет канала, который будет называться International Turkiс News Channel, уже почти утвержден, однако "падение цен на нефть и газ привели к сложностям со спонсированием со стороны Азербайджана и Казахстана".

Генсек сообщил, что канал будет вещать на 4 официальных языках стран-членов Тюркского Совета, а также на русском и английском.

При этом, Р.Гасанов не назвал точной даты открытия канала и места расположения штаб-квартиры телевидения. По его словам, штаб-квартира может быть расположена либо в Азербайджане, либо в Казахстане, либо в Турции.