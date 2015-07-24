​Подписано распоряжение о создании Мингячевирского государственного университета

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Мингячевирского государственного университета.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на базе находящегося в подчинении министерства образования Азербайджанской Республики Мингячевирского политехнического института создается Мингячевирский государственный университет в подчинении министерства образования Азербайджанской Республики, осуществляющий подготовку кадров по всем уровням высшего образования.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу материально-технической базы упраздненного Мингячевирского филиала Азербайджанского института учителей в баланс Мингячевирского государственного университета, в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении, решить другие вопросы, связанные с созданием Мингячевирского государственного университета.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.