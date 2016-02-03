Создается банк данных о молодых азербайджанских ученых, работающих за границей

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время начата работа по созданию банка данных о молодых азербайджанских ученых, работающих за границей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда развития науки при президенте Азербайджана Эльчин Бабаев.

Э.Бабаев напомнил, что фонд уже создал электронный банк данных о самых активных молодых ученых и специалистах, работающих в Азербайджане. Он подчеркнул, что в банке данных наряду с необходимой биографической информацией о молодых ученых и специалистах будут также представлены сведения об их научной деятельности и ученой степени.

Он сообщил, что в ближайшее время в Азербайджане будет создана специальная электронная программа управления (e-Qrant - Система электронного управления грантовыми проектами): "За время конкурса контакты между претендентами на грант и исполнительной дирекцией фонда будут осуществляться только посредством интернета".