Началась совместная программа магистратуры БВШН и британского университета

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На основе совместной учебной программы в рамках сотрудничества Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) с британским Университетом Хериота-Ватта (УХВ) объявлен набор в магистратуру на 2017/2018 учебный год по следующим специальностям (специализациям): Нефтегазовая инженерия (Оценка месторождения и управление им), Химическая инженерия (Технология нефти и газа). Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

В конкурсе по набору Государственного экзаменационного центра могут участвовать выпускники БВШН, обучающиеся по соответствующим специальностям, бакалавры, получившие образование на английском языке в других вузах, и специалисты по соответствующим специальностям, закончившие университеты за рубежом. Конкурс будет проводиться на основе тестов учебной программы УХВ.

Всего на обучение в магистратуре по вышеназванным специальностям будет принят 21 бакалавр. Обучение будет проводиться на английском языке, а по его завершении получившим степень магистра будут выданы дипломы БВШН и Университета Хериота-Ватта. Набор в магистратуру проводится на бесплатной основе в соответствии с государственным заказом. Срок обучения по программе магистратуры – полтора года.