О нас

Советник: Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года

Советник: Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года 15:13
Наука и образование
18 июля 2025 г. 16:07
Советник: Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года

Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли на презентации карты TəhsilPlus.

Подчеркнув значимость повышения социального благополучия работников сферы образования и реализуемых в этой связи инициатив, Мамедли отметил важность обеспечения их устойчивости и расширения масштаба.

"Внедрение карты будет способствовать улучшению материального положения учителей и может рассматриваться как шаг к укреплению престижа профессии. Проект направлен на повышение профессионального статуса педагогов и содействие развитию системы образования", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müşavir: “TəhsilPlus” kartı yeni tədris ilindən mərhələli şəkildə müəllimlərə veriləcək

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi