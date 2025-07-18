Советник: Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года

15:13

Поэтапная выдача карт TəhsilPlus учителям начнется c нового учебного года.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли на презентации карты TəhsilPlus.

Подчеркнув значимость повышения социального благополучия работников сферы образования и реализуемых в этой связи инициатив, Мамедли отметил важность обеспечения их устойчивости и расширения масштаба.

"Внедрение карты будет способствовать улучшению материального положения учителей и может рассматриваться как шаг к укреплению престижа профессии. Проект направлен на повышение профессионального статуса педагогов и содействие развитию системы образования", - заявил он.