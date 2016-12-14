Сотрудники Бакинского славянского университета удостоены почетных званий и медалей - СПИСОК

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Бакинского славянского университета.

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии образования в Азербайджане почетные звания присвоены следующим сотрудникам Бакинского славянского университета:

"Заслуженный деятель науки"

Годжаеву Мамеду Годжа оглу

"Заслуженный учитель"

Башировой Солмаз Гуламовне

Джафарову Тельману Гамзага оглу

Алиевой Иране Мамед гызы

Гафаровой Сахибе Али гызы

Гулиевой Рахиле Гусейн гызы

Мамедли Аслану Мамедали оглу

Мамедову Низами Таги оглу

Шипулиной Галине Ивановне

"Заслуженный журналист"

Гасановой Шалале Ариф гызы

Наджиевой Флоре Султан гызы.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие сотрудники Бакинского славянского университета:

Бабаев Ибрагимпаша Алекбер оглу

Бархалов Галиб Наджми оглу

Исазаде Валида Джавид гызы

Мамедов Керим Али оглу

Мамедова Арифа Алекбер гызы

Удалых Галина Дмитриевна.