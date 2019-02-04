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    Сотрудникам НАНА выделен земельный участок площадью 63 га

    © Report

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Для улучшения социального благосостояния сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и организации их отдыха, с баланса Сельскохозяйственного производственного комплекса "Хызы" им выделен земельный участок". 

    Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Управления по делам НАНА Сардар Алиев. 

    По его словам, создана специальная комиссия и привлечены специалисты, которые провели картографирование местности и распределили участки: "Для сотрудников научных учреждений и организаций академии на территории в 63 га выделили 343 участка площадью 10 соток каждый". 

    "Участки предусмотрено выдавать на два года, а в случае рационального использования, срок контракта будет продлен. Сотрудникам разрешат устанавливать на участках будки, вагоны, ограждать территорию, в том числе металлической сеткой. В ближайшие дни приступят к проведению дорог в данном направлении. Здесь также будут соблюдаться все экологические требования", - сказал С.Алиев. 

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