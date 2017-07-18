Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялось совместное заседание Наблюдательного и Экспертного советов Парка высоких технологий НАНА.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел связей с общественностью Управления общественных связей и популяризации науки Президиума НАНА, на заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, президент НАНА, академик Акиф Ализаде, члены совета – вице-президент НАНА, академик Дильгам Тагиев, начальник Управления науки и образования аппарата Президиума, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов и руководитель Управления делами НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев.

Также на встрече присутствовали председатель Экспертного совета, вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, члены совета – академик Вагиф Фарзалиев, представитель Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики, начальник Отдела Адъюнктуры и науки, доктор философии по технике Эльшан Гашимов, представитель министерства экономики Азербайджанской Республики, руководитель Сектора тяжелой промышленности и машиностроения Отдела промышленности Ягуб Гасанов.

Напомнив о распоряжении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 ноября 2016 года о создании Парка высоких технологий НАНА, председатель Наблюдательного совета, академик Акиф Ализаде рассказал о государственной поддержке, направленной на создание современных комплексов, нацеленных на расширение сферы инноваций и высоких технологий, проведение научных исследований и разработку новых технологий.

Руководитель Академии охарактеризовал совет как орган, контролирующий деятельность исполнительного органа общества в рамках своих полномочий, и рассказал о его целях и задачах. Говоря о деятельности ООО "Парк высоких технологий", академик Акиф Ализаде высоко оценил проводимые в парке встречи и осуществляемые проекты, подчеркнул их положительное влияние на применение в производстве результатов проводимых научно-исследовательских работ, изобретений, инновационных проектов и предложений отечественных ученых.

Председатель Экспертного совета, академик Ибрагим Гулиев отметил, что руководимый им совет был создан в парке высоких технологий для оценки и подготовки соответствующего отзыва на проекты в области инноваций или высоких технологий, представленных заявителями, обратившимися для получения регистрации в качестве резидента, подготовку предложений по изучению и применению достижений и передового опыта в сфере разработки проектов.

Также академик рассказал о привлечении при необходимости проведения подробной экспертизы специалистов при даче отзывов на технические и экономические обоснования в связи с применением и производством инновационных проектов заявителей, изготовленных в технопарке технологий, научных результатов и инновационной продукции. Говоря на совместном заседании Наблюдательного и Экспертного советов о проектах, реализуемых в парке, директор ООО "Парк высоких технологий НАНА", доктор философии по аграрным наукам Вюгар Бабаев подчеркнул, что уже получена готовая продукция.

Он отметил, что имеются потенциальные резиденты, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Парка высоких технологий: "После получения свидетельства резидента, Опытно-промышленный завод, будучи равноправным учреждением, как и прочие субъекты предпринимательства, будет осуществлять свою деятельность на основе ряда льготных условий, что приведет к снижению себестоимости производимой здесь продукции и расширению наших возможностей экспорта под брендом "Made in Azerbaijan". Помимо Опытно-промышленного завода, у нас есть ряд потенциальных резидентов, которые будут осуществлять свою деятельность после получения соответствующего свидетельства".