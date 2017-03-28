Состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева

28 марта, 2017 13:03

© Azertag.az Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного Фондом Гейдара Алиева в Саатлы. Как сообщает Report, на открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.