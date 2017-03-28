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    Состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева

    На открытии принял участие президент Ильхам Алиев© Azertag.az

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного Фондом Гейдара Алиева в Саатлы.

    Как сообщает Report, на открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.  

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