Состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного Фондом Гейдара Алиева в Саатлы.
Как сообщает Report, на открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного Фондом Гейдара Алиева в Саатлы.
Как сообщает Report, на открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
News DepartmentАвтор новости
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