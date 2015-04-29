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    ​Состоялись выборы на должность академического секретаря НАНА

    Акиф Ализаде: Выборы на должность вице-президента пока проводиться не будут

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошли выборы на должность академического секретаря НАНА, которую раньше занимал покойный академический секретарь, вице-президент Акиф Гаджизаде.

    Как сообщает Report, выступивший на собрании президент НАНА Акиф Ализаде сказал, что выборы на должность вице-президента пока проводиться не будут, однако выборы на должность академического секретаря должны пройти обязательно.

    В результате, на эту должность избрали директора Института физики Назима Мамедова.

    Кроме того, были избраны академические секретари отделения гуманитарных и общественных наук.

    Таким образом, на должность академического секретаря отделения гуманитарных наук был избран Теймур Керимли, на должность академического секретаря отделения общественных наук - Наргиз Ахундова, на должность академического секретаря отделения наук о Земле - Фахраддин Гадиров, на должность академического секретаря отделения химических наук - Дильгям Тагиев, на должность академического секретаря отделения физико-математических наук - Назим Мамедов, на должность академического секретаря НАНА - Расим Алигулиев. Должность руководителя и академического секретаря гянджинского отделения занял Фуад Алиев.  

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