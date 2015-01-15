​Состоялась церемония награждения победителей "I предметного конкурса между школами"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошла церемония награждения победителей "I предметного конкурса между школами", организованного среди учащихся действующих в Баку и Сумгайыте общеобразовательных школ.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали сотрудники министерства образования, члены парламента, директора школ и эксперты.

В своем выступлении замминистра образования Джейхун Байрамов заявил, что "Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике" отражает в себе вопросы, направленные на выявление и развитие талантливых детей: "Олимпиады и предметные конкурсы играют важную роль в выявлении талантливых детей".

Депутат Фуад Мурадов отметил важное значение конкурсов и олимпиад в повышении уровня знаний учащихся: "Конкурс также преследует цель подготовить школьников к дальнейшей жизни. Подобные мероприятия способствуют повышению мотивации среди учащихся".

Заместитель заведующего отделом программ развития образования министерства образования Эмин Эмбуллаев проинформировал присутствующих о предметном конкурсе. Он отметил, что конкурс проводится в двух направлениях - математическое и естественные науки: "По математике школы представлены учащимися VI, VII и VIII классов, а по естественным наукам - учащимися VII, VIII и IX классов. В каждую команду входят 9 учащихся (по 3 школьника из каждого класса).

В трехэтапном конкурсе в целом задействовано около 600 школьников. Победителями I места стали 15 учащихся, а II и III места разделили, соответственно, 15 и 16 школьников".

На церемонии победителям I, II и III мест вручили дипломы и медали. А учащиеся, попавшие в первую десятку по каждому предмету, получили ценные подарки. Учебным заведениям, занявшим в командном счете I, II и III по математике и естественным наукам, вручили кубки.