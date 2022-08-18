Состоится вступительный экзамен на госслужбу

Государственный экзаменационный центр 21 августа 2022 года проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам BA и BB, относящимся к типу B (административно-исполнительные должности) административных должностей на государственной слу

Государственный экзаменационный центр 21 августа 2022 года проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам BA и BB, относящимся к типу B (административно-исполнительные должности) административных должностей на государственной службе.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен стартует во всех помещениях одновременно в 10:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, прибывшие после 09:45, на экзамен не допускаются.

Для участия в экзамене зарегистрированным кандидатам необходимо зайти на сайт ГЭЦ и распечатать пропуск на экзамен. Вместе с этим им предоставляется памятка кандидата, где приведены важные рекомендации по процессу экзамена, правилам, которым необходимо следовать и другая необходимая информация.