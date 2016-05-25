​Со следующего учебного года в 124-х школах Азербайджана обучение будет с уклоном - СПИСОК

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С 2016-2017-го учебного года в 124 школах в 5 городах и 41 районе Азербайджана обучение будет с уклоном.

Как сообщает Report, соответствующий приказ был подписан министром образования Микаилом Джаббаровым.

Согласно приказу, утвержден список учебных заведений, где с нового учебного года будет применен пилотный проект. Он охватит средние школы Баку, Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Ширвана, Абшеронского района, Лянкярана, Губы, Барды, Товуза, Исмаиллы, Шеки, Агджабеди, Евлаха, Хачмаза, Самуха, Нефтчалы, Закаталы, Джалилабада, Шемахи, Сиязани, Шабрана, Гусаров, Габалы, Балакян, Сальяна, Масаллы, Биласувара, Сабирабада, Саатлы, Кюрдемира, Гейчая, Зардаба, Бейлагана, Агдаша, Геранбоя, Гейчая, Гейгеля, Тертера, Шемкира, Газаха, Агстафы.

В соответствии c правилами, классы с уклоном будут комплектоваться как минимум из 20-ти человек.

Отметим, что к применению пилотного проекта по уклону полного среднего образования приступили с 2011 года в 5 школах Баку.