О нас
Report Georgia
Аудио новости

Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции

Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции.
Наука и образование
8 декабря 2021 г. 13:46
Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции

Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда YAŞAT.

По его словам, в связи с этим разрабатывается совместная программа с Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных сообществ Турции, о которой будет объявлено в ближайшее время: "Дети шехидов будут отправлены на обучение в братскую страну на основании соглашения, достигнутого с этим управлением".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Martyrs’ children to be able to study in Turkey starting next year
Версия на азербайджанском языке Gələn ildən şəhid övladları Türkiyədə təhsil ala biləcəklər

Самое важное

В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей
МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей
8 декабря 2021 г. 11:24
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi