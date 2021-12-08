Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции

Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции.

Со следующего года дети шехидов смогут учиться в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда YAŞAT.

По его словам, в связи с этим разрабатывается совместная программа с Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных сообществ Турции, о которой будет объявлено в ближайшее время: "Дети шехидов будут отправлены на обучение в братскую страну на основании соглашения, достигнутого с этим управлением".