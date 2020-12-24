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Скончался завотделом Академии наук

Скончался завотделом Академии наук Скончался заведующий отделом фольклора и письменной литературы Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) доктор филологических наук, профессор Камран Алиев
Наука и образование
24 декабря 2020 г. 07:40
Скончался завотделом Академии наук

Скончался заведующий отделом фольклора и письменной литературы Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) доктор филологических наук, профессор Камран Алиев.

Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института фольклора НАНА, доктор философских наук Эльяр Исламоглу.

"Он был нашим другом, соратником и в радости, и в горе, помогал сотрудникам отдела мудрыми советами, одним словом, был очень дорог для нашего отдела. Во время войны и в сложное послевоенное время звонил и поддерживал, утешал", - отметил Эльяр Исламоглу.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın şöbə müdiri vəfat edib

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