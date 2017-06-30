Скончался замдекана АТУ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Скончался заместитель декана по учебной части Машиностроительного факультета Азербайджанского технического университета (АТУ) Габиль Гашимов.

Как сообщает Report, Габиль Гашимов скончался от затяжной болезни в возрасте 56 лет.

Отметим, что Гашимов Габиль Бахтияр оглу родился 15 июня 1961 года в селе Падар Огузского района Азербайджанской Республики. В 1978 году с успехом окончил среднюю школу в селе Падар и поступил в Азербайджанский политехнический институт Азербайджана (нынешний Азербайджанский технический университет) на специальность "Машиностроительная технология, метало режущие станки и инструменты". В 1983 году, окончив АТУ, Г.Гашимов был назначен высококвалифицированным кадром на "Бакинский завод бытовых кондиционеров". До конца 1987 года он занимал различные позиции на заводе.

С начала 1988 года и до самой смерти работал на кафедре АТУ "Технологические комплексы и спецтехника". За 20 лет работы в университете он был на кафедре инженером, старшим инженером и учителем. Г. Гашимов провел большое научное исследование по актуальной теме "Технологическое обеспечение функциональных зазоров ротационного компрессора".

Изданы его 59 научных и 56 учебно-методических работ. Наряду с научной деятельностью, Г.Гашимов активно участвовал в управленческих делах университета. Он был замдекана факультета технологических машин, после – факультета Машиностроение.

Был женат, имел двух сыновей.