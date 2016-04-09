Скончался профессор Имамверди Абилов

Нефтчала. 9 апреля. REPORT.AZ/ Скончался доктор филологических наук, профессор, заслуженный учитель Имамверди Абилов.

Как передает Report, И.Абилов скончался в Нефтчалинском районе в возрасте 89 лет.

И.Абилов родился в 1927 году в селе Голтуг Нефтчалинского района. Окончил филологический факультет АГУ. До 1955 года, наряду с педагогической деятельностью, занимал пост 2-го секретаря Комитета партии Нефтчалинского района.

И.Абилов выступал с докладами на научных симпозиумах и конференциях в Москве, Тегеране, Тебризе, Багдаде. Он является автором более 800 статей и книг. Его труды были опубликованы в 15 томах. В 2000 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный учитель".

Ему посвятили стихи Бахтияр Вахабзаде, Халил Рза Улутюрк, Габил, Залимхан Ягуб и другие поэты.