Скончался профессор Гара Мустафаев

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский ученый, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой "Зоология позвоночных и биоэкология" Бакинского государственного университета Гара Мустафаев скончался в возрасте 86 лет.

Об этом Report сообщили в БГУ.

Отметим, что Г.Мустафаев родился 25 декабря 1931 года в Кюрдамирском районе.

В 1954 году с красным дипломом окончил факультет биологии АГУ по специальности биолог-зоолог. В 1954-1957 годы получал образование в аспирантуре. В 1958 году получил ученые степени кандидата наук (1958) и доктора наук (1985), а после ученое звание профессора. В 1958-1960 годы работал научным работником в Институте зоологии НАНА, с 1960 года – на факультете биологии БГУ.

За заслуги в науке и образовании был награжден более 30 похвальными грамотами, медалями, почетными дипломами, дипломами и другими премиями и ценными подарками, был избран академиком Международной педагогической академии наук и удостоен ордена "Шохрат" ("Слава").

Напомним, что он вел передачу "Təbiəti sevənlər" ("Любители природы") на государственном телевидении Азербайджана, которая в свое время была любима и популярна среди зрителей, особенно среднего и младшего возраста.

Аллах рехмет элесин!