​Скончался профессор БГУ

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Скончался профессор механико-математического факультета Бакинского государственного университета (БГУ). Как сообщает Report, кандидат физико-математических наук, профессор Казым Гасанов скончался на 81-ом году жизни.

Отметим, что Казым Гасанов родился в 1934 году в Товузском районе. В 1953 году поступил на физико-математический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ). С 1959 года до своей смерти работал в БГУ.

В 2009 году К.Гасанов был удостоен почетного звания "Заслуженный учитель".