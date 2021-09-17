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Скончался член-корреспондент НАНА

Скончался член-корреспондент НАНА Видный ученый в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений нефтяной промышленности Азербайджана, экономико-математического моделирования процессов освоения нефтегазовых ресурсов, член-корреспондент Национальной академии наук Азерба
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 11:53
Скончался член-корреспондент НАНА

Видный ученый в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений нефтяной промышленности Азербайджана, экономико-математического моделирования процессов освоения нефтегазовых ресурсов, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ариф Мехди оглу Гулиев скончался на 88-м году жизни.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Отметим, что Ариф Гулиев родился 15 декабря 1933 года в Физулинском районе.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Некоторые вопросы гидродинамики нефтегазовых пластов", в 1974 году – "Развитие гидрогазодинамических расчетных методов разработки месторождений нефти и газа". В 1989 году избран членом-корреспондентом НАНА.

А.Гулиев является автором 241 научного труда, в том числе 9 монографий, книг, словарей, 6 справочников, 12 изобретений и патентов.

А.Гулиеву принадлежат большие заслуги в области подготовки высококвалифицированных кадров. Под его руководством были подготовлены 4 доктора наук и 14 докторов философии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda tanınmış alim vəfat edib

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