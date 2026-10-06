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    Рафик Данакари: Все храмы в Азербайджане - наследие азербайджанского народа

    Религия
    • 06 октября, 2026
    • 14:05
    Рафик Данакари: Все храмы в Азербайджане - наследие азербайджанского народа

    Все мечети, церкви и храмы в Азербайджане являются религиозно-культурным наследием азербайджанского народа.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом в рамках визита представителей Албано-удинской христианской религиозной общины в монастырь Агоглан журналистам заявил заместитель председателя общины Рафик Данакари.

    Он подчеркнул, что после освобождения Лачына от оккупации они посещают монастырь Агоглан уже во второй раз.

    "Впервые мы приехали сюда в феврале 2021 года. В целом, после долгого перерыва мы наконец начали проводить наши обряды в албанских религиозных храмах в Карабахе. Во время этого визита мы также провели в монастыре наши религиозные обряды, зажгли свечи, в наших молитвах в первую очередь помянули наших шехидов, попросили у Всевышнего милости для них. В наших молитвах мы просили, чтобы на священной азербайджанской земле больше не было конфликтов. Пусть все знают, что азербайджанский народ - это гостеприимный, толерантный, миролюбивый народ, обладающий мультикультуральными ценностями. Мы не претендуем на чужие земли, пусть и другие не зарятся на наши земли. Мечети, церкви и храмы в Азербайджане являются религиозно-культурным наследием нашего народа", - сказал он.

    Албано-удинская христианская община Азербайджана
    Rafiq Danakari: Azərbaycandakı bütün məbədlər bu xalqın dini-mədəni irsidir
    Rafig Danakari: Azerbaijan's mosques, churches and temples are its cultural heritage
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