Рафик Данакари: Все храмы в Азербайджане - наследие азербайджанского народа

Все мечети, церкви и храмы в Азербайджане являются религиозно-культурным наследием азербайджанского народа.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом в рамках визита представителей Албано-удинской христианской религиозной общины в монастырь Агоглан журналистам заявил заместитель председателя общины Рафик Данакари.

Он подчеркнул, что после освобождения Лачына от оккупации они посещают монастырь Агоглан уже во второй раз.

"Впервые мы приехали сюда в феврале 2021 года. В целом, после долгого перерыва мы наконец начали проводить наши обряды в албанских религиозных храмах в Карабахе. Во время этого визита мы также провели в монастыре наши религиозные обряды, зажгли свечи, в наших молитвах в первую очередь помянули наших шехидов, попросили у Всевышнего милости для них. В наших молитвах мы просили, чтобы на священной азербайджанской земле больше не было конфликтов. Пусть все знают, что азербайджанский народ - это гостеприимный, толерантный, миролюбивый народ, обладающий мультикультуральными ценностями. Мы не претендуем на чужие земли, пусть и другие не зарятся на наши земли. Мечети, церкви и храмы в Азербайджане являются религиозно-культурным наследием нашего народа", - сказал он.