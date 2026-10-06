Потоки нефти из стран Персидского залива восстановились до 81% доконфликтного уровня

Объем поставок нефти из стран Персидского залива, без учета Ирана, в сентябре резко восстановился и достиг 81% уровня, предшествовавшего конфликту США и Израиля с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом свидетельствуют данные по морским перевозкам.

Рост был обусловлен значительным восстановлением экспорта Саудовской Аравии, несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру королевства и угрозы региональному судоходству. В то же время экспорт Ирана сократился до нуля из-за военно-морской блокады со стороны США.

По данным Vortexa, поставки сырой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов из ключевых стран Персидского залива в среднем составили 19,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 23,6 млн баррелей в сутки за год до начала войны с Ираном 28 февраля.

По данным Kpler, общий объем экспорта нефти в сентябре составил 18,6 млн баррелей в сутки.