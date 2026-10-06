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    Грузоперевозки через Средний коридор достигнут 5,5 млн тонн в 2026 году

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 14:30
    Грузоперевозки через Средний коридор достигнут 5,5 млн тонн в 2026 году

    Грузоперевозки по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в этом году достигнут отметки в 5,5 млн тонн.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "По нашим прогнозам, совокупный транзитный грузопоток в текущем году превысит 16 млн тонн, при этом 5,5 млн тонн придется на Средний коридор", - отметил Ф.Алиев.

    Как пояснил представитель министерства, увеличение объемов перевозок связано с систематическим запуском контейнерных составов по данному маршруту, а также с интенсивным совершенствованием транспортной инфраструктуры в регионе. В частности, с начала года из Китая было направлено порядка 600 регулярных контейнерных составов (блок-поездов).

    Ф.Алиев акцентировал внимание на том, что Азербайджан ведет комплексную работу по обновлению и наращиванию потенциала стратегически важных логистических объектов. Пропускная способность железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс доведена до 5 млн тонн ежегодно, а мощности Бакинского международного морского порта планируется нарастить с действующих 15 млн тонн до 25 млн тонн к 2030 году.

    Фариз Алиев Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Nazirlik rəsmisi: "Orta Dəhliz ilə yükdaşıma bu il 5,5 milyon tona çatacaq"
    Freight traffic via the Middle Corridor to reach 5.5 million tons in 2026
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