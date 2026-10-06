Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа по итогам переговоров в Баку.

Как сообщает Report, документ с азербайджанской стороны подпишет министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - государственный министр по торговле Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли лорд Анас Сарвар.

Согласно информации, документы будут подписаны в рамках 8-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Великобритании.