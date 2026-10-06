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    Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 14:21
    Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа

    Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа по итогам переговоров в Баку.

    Как сообщает Report, документ с азербайджанской стороны подпишет министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - государственный министр по торговле Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли лорд Анас Сарвар.

    Согласно информации, документы будут подписаны в рамках 8-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Великобритании.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-британские отношения
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq
    Azerbaijan, UK to sign one protocol and four documents
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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