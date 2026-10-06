Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа
Экономика
- 06 октября, 2026
- 14:21
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Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа по итогам переговоров в Баку.
Как сообщает Report, документ с азербайджанской стороны подпишет министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - государственный министр по торговле Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли лорд Анас Сарвар.
Согласно информации, документы будут подписаны в рамках 8-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Великобритании.
Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq
Azerbaijan, UK to sign one protocol and four documents
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