İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

    İqtisadiyyat
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:12
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol və 4 sənəd imzalanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan tərəfdən Energetika naziri Pərviz Şahbazov, qarşı tərəfdən Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri Lord Anas Sarvar imzalayacaq.

    Məlumata görə, sənədlər Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 8-cı iclası çərçivəsində imzalanacaq.

    Lord Anas Sarvar Pərviz Şahbazov Böyük Britaniya
    Азербайджан и Великобритания подпишут 1 протокол и 4 документа
    Azerbaijan, UK to sign one protocol and four documents
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti