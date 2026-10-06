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    Канадская Gran Tierra Energy переориентируется на Азербайджан после выхода из Колумбии и Эквадора

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 14:17
    Канадская Gran Tierra Energy переориентируется на Азербайджан после выхода из Колумбии и Эквадора

    Канадская компания Gran Tierra Energy Inc. намерена сфокусировать свою операционную деятельность на Азербайджане и Канаде по завершении процесса реализации своих активов в Колумбии и Эквадоре.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Gran Tierra Energy.

    "На данный момент Gran Tierra осуществляет операции в Канаде, Колумбии и Эквадоре. Тем не менее после закрытия ранее объявленной сделки по реализации бизнеса в Колумбии и Эквадоре основными регионами деятельности компании станут Азербайджан и Канада. Gran Tierra намерена и далее искать перспективные возможности для развития, способные дополнительно усилить ее портфель активов", - говорится в заявлении Gran Tierra Energy.

    Компания напомнила, что парламент Азербайджана уже ратифицировал соглашение о разведке, разработке и разделе продукции (СРП) по сухопутному блоку Губа-Хачмаз, подписанное между Gran Tierra и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Данное соглашение было заключено сторонами 18 февраля 2026 года. Gran Tierra является оператором проекта и обладает 65 %-ой долей в рамках СРП.

    По словам президента и генерального директора Gran Tierra Гэри Гуидри, ратификация соглашения прошла на первом пленарном заседании осенней парламентской сессии. В ходе подготовительных работ на контрактной площади Gran Tierra уже провела аэрогравиразведочную съемку с использованием метода цифровой полнотензорной тензометрической градиентометрии (dFTG). Специалисты компании осуществили пролеты по 102 профилям суммарной протяженностью 5,78 тыс. погонных километров, покрыв территорию площадью 4,82 тыс. кв. км.

    "Результаты съемки dFTG будут применены для определения геометрии осадочных бассейнов и структур, связанных с разломами, которые потенциально могут содержать залежи углеводородов. Полученные данные будут объединены с имеющимися сейсмическими материалами и результатами геологоразведочных работ для оптимального выбора участков под предстоящую сейсморазведку и бурение поисково-оценочных скважин", - отмечается в сообщении.

    Gran Tierra Energy Inc. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Сухопутный блок Губа-Хачмаз
    Kanada şirkəti Kolumbiya və Ekvadordan çıxdıqdan sonra diqqətini Azərbaycana yönəldir
    Canadian Gran Tierra Energy to refocus on Azerbaijan after exiting Colombia and Ecuador
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