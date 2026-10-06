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    Генрих Керстгенс: Средний коридор станет главным драйвером роста грузоперевозок

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 14:35
    Генрих Керстгенс: Средний коридор станет главным драйвером роста грузоперевозок

    Средний коридор в средне- и долгосрочной перспективе может стать одним из ключевых факторов роста объемов перевозок, способствуя развитию экономик стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом заявил корпоративный представитель Rhenus Group Генрих Керстгенс на панельной сессии Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    По его словам, страны Центральной Азии и Южного Кавказа демонстрируют значительный рост ВВП и населения, что создает дополнительный спрос на товары, потребление и промышленное развитие.

    Он добавил, что компания ожидает масштабного увеличения перевозок как внутри регионов Центральной Азии и Кавказа, так и в направлении Европы: "Именно это станет главным фактором роста, и мы хотим быть частью этого процесса".

    Генрих Керстгенс Средний коридор Азербайджано-германские отношения
    Genrix Kerstqens: "Orta Dəhliz yükdaşımaların artımının əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaq"
    Middle Corridor may drive transport growth in Central Asia, Caucasus
    44 - Tezliklə
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