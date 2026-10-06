Генрих Керстгенс: Средний коридор станет главным драйвером роста грузоперевозок

Средний коридор в средне- и долгосрочной перспективе может стать одним из ключевых факторов роста объемов перевозок, способствуя развитию экономик стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил корпоративный представитель Rhenus Group Генрих Керстгенс на панельной сессии Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

По его словам, страны Центральной Азии и Южного Кавказа демонстрируют значительный рост ВВП и населения, что создает дополнительный спрос на товары, потребление и промышленное развитие.

Он добавил, что компания ожидает масштабного увеличения перевозок как внутри регионов Центральной Азии и Кавказа, так и в направлении Европы: "Именно это станет главным фактором роста, и мы хотим быть частью этого процесса".