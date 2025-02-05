Скончался член-корреспондент НАНА Руфат Мир-Гасымов

Член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Руфат Мир-Гасымов сокнчался в возрасте 85 лет.

Член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Руфат Мир-Гасымов сокнчался в возрасте 85 лет.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Руфат Мир-Асадулла оглу Мир-Гасымов родился 17 апреля 1940 года в городе Баку. Он окончил факультет физики Московского государственного университета, получил степени кандидата и доктора наук, в 1989 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана (АНА). Р. Мир-Гасымов работал в Институте физики АНА (1963-1965), с 1965 года работал ведущим научным сотрудником в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна, Россия), затем продолжил научную деятельность в ядерных исследовательских центрах ряда зарубежных стран. Исследования Руфата Мир-Гасымова были в основном посвящены физике элементарных частиц и теории поля.

Одним из его важных достижений является создание альтернативной квантовой теории поля. Ученый включил в нее, наряду с постоянной Планка и скоростью света, новую универсальную константу – фундаментальную длину. В рамках этой теории было предсказано существование новых физических явлений при высоких энергиях.

Ученый также разработал и применил эффективный метод описания динамики на световом конусе, используя гамильтоново представление квантовой теории поля. Он развил конечно-разностный вариант релятивистской квантовой механики на основе квазипотенциального подхода в квантовой теории поля. Он развил концепцию квантового пространства, нашел ряд точных решений уравнения Шредингера. Руфат Мир-Гасымов был автором более 150 научных работ.