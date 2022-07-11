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Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев

Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев.
Наука и образование
11 июля 2022 г. 21:15
Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев

Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев.

Как сообщает Report, умерший был прооперирован из-за злокачественной опухоли головного мозга неделю назад.

Но его здоровье ухудшилось, и сегодня он скончался.

Акиф Мусаев родился 18 июля 1947 года в селе Горган Физулинского района.

Ученый является автором около 400 научных работ, в том числе 9 монографий, 15 учебников и учебных пособий. Достойны внимания и его заслуги в подготовке научных кадров. Под руководством А. Мусаева подготовлено 5 докторов наук и 34 доктора философии.

Он является главным редактором журнала «Ипек йолу» (Шелковый путь), членом редколлегии и учреждения более десятка отечественных и зарубежных научных журналов.

Направления исследований А. Мусаева включают моделирование транспортных процессов, моделирование взаимодействия нефтяного машиностроения и нефтяной промышленности, моделирование фискальной политики.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayev dünyasını dəyişib

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