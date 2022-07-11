Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев.
Но его здоровье ухудшилось, и сегодня он скончался.
Акиф Мусаев родился 18 июля 1947 года в селе Горган Физулинского района.
Ученый является автором около 400 научных работ, в том числе 9 монографий, 15 учебников и учебных пособий. Достойны внимания и его заслуги в подготовке научных кадров. Под руководством А. Мусаева подготовлено 5 докторов наук и 34 доктора философии.
Он является главным редактором журнала «Ипек йолу» (Шелковый путь), членом редколлегии и учреждения более десятка отечественных и зарубежных научных журналов.
Направления исследований А. Мусаева включают моделирование транспортных процессов, моделирование взаимодействия нефтяного машиностроения и нефтяной промышленности, моделирование фискальной политики.