Шуша примет международный фестиваль детского творчества

Шуша примет международный фестиваль детского творчества

В культурной столице Азербайджана - городе Шуша состоится грандиозный фестиваль детского творчества "Шуша - жемчужина культуры единства тюркских народов".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана, которое выступает организатором мероприятия.

Фестиваль стартует 1 июня, в Международный день защиты детей. В мероприятии примут участие школьники из тюркоязычных государств.

Главная цель этого творческого форума - укрепление дружбы, братства и сотрудничества между детьми тюркского мира, создание условий для достойного представления ими культуры и истории своих стран, а также знакомство гостей с завораживающей красотой города Шуша.

В рамках концертной программы 300 участников художественных коллективов из тюркских стран представят зрителям музыкальное и танцевальное искусство своих народов. Среди почетных гостей фестиваля будут известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников, в том числе дети шехидов.

С 26 мая по 2 июня для участников фестиваля запланирована насыщенная экскурсионная программа. Гости смогут познакомиться с богатой природой, историко-архитектурными памятниками и масштабными строительными проектами Азербайджана.