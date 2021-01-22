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Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля

Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима
Наука и образование
22 января 2021 г. 12:06
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
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Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, в период особого карантинного режима во всех учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике, с 1 февраля 2021 года организация учебного и учебно-воспитательного процесса в очной форме будет поэтапно восстановлена по уровням и ступеням образования на основании соответствующих заключений главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики или центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Было установлено, что в случае принятия Министерством образования в соответствии с частью 1 настоящего постановления решения о возобновлении или приостановлении проведения учебного и учебно-воспитательного процесса в очной форме, другие органы исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и учредители частных образовательных учреждений принимают аналогичные решения в отношении подведомственных образовательных учреждений.

Организация учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима регулируется в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", утвержденными Постановлением Кабинета министров № 332 от 10 сентября 2020 года.

Министерство образования должно решить другие вопросы, вытекающие из этого решения.

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