Азербайджанские школьники продемонстрируют павильоны 49 стран на "Баку-2019"

В Баку 21-27 июля состоится XV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщает Report, на фестивале в рамках "Программы олимпийской культуры и образования" ожидается участие более 800 учеников и учителей из 49 общеобразовательных школ.

Избранные школы 22-26 июля будут пропагандировать культуру, историю, искусство и спортивные традиции порученных им стран. С этой целью в Баку отобраны 49 школ. Из них 48 будут представлять европейские страны, 1 – Азербайджан. В XV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку-2019" планируется участие делегаций из 50 европейских стран.

В фестивале пройдут соревнования по 10 видам спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. В соревнованиях нашу страну представят столичные школьники.