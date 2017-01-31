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    Школьникам в Нефтчалинском районе розданы энциклопедии по чрезвычайным ситуациям

    Основная цель проекта - уменьшение рисков для детей и обучение их оказанию необходимой помощи во время чрезвычайных происшествий

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В рамках совместного проекта ЮНИСЕФ и ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes) ученикам 5-9 классов села Ашагы Сурра Нефтчалинского района были розданы энциклопедии по чрезвычайным ситуациям.

    Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанское представительство ЮНИСЕФ, издания были розданы представителем ECHO Серджаном Стояковичем и специалистом ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям Татьяной Тен.

    Основная цель проекта - уменьшение рисков для детей и обучение их оказанию необходимой помощи во время чрезвычайных ситуаций.

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