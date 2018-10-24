Сейсмологическая служба о причине сильных землетрясений в Азербайджане

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное проекту "Оценивание сейсмического риска Хатаинского района города Баку и исследование возможностей воздействия на окружающую среду вероятных землетрясений", реализуемого общественным объединением "Ассоциация сейсмологов Азербайджана".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии завотделом сейсмологии центра Тахир Мамедли сказал, что на территории страны сейсмическая активность распределена неравномерно.

Он довел до внимания, что в стране сильные землетрясения происходят больше всего в Шемахе, Гяндже, приграничных с Арменией территориях Нахчыванской Автономной Республики.

Завотделом назвал причину сильных землетрясений в стране. Он подчеркнул, что это связано с крупными глубинными разломами.

Т.Мамедли отметил, что старые пятиэтажные здания, построенные в советский период на территории Хатаинского района Баку, подвержены риску в случае земетрясения. По его словам, возможная сейсмическая опасность в них оценивается в 8 баллов.