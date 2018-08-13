Сегодня завершается срок выбора специальности по приему в магистратуру

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается срок выбора специальностей на свободные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что на 2018/2019 учебный год прием на оставшиеся вакантными места магистратуры в высшие учебные заведения Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана производится на основе набранных баллов в двухэтапном приемном экзамене от 25 февраля и 3 июня путем конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо сегодня до 23:59 на соответствующей странице сайта ГЭЦ https://www.e-gov.az/az/services/read/3149/0?tqdk_... внести и подтвердить коды выбранных специальностей в "Электронном заявлении бакалавра на выбор специальностей".

Согласно информации на 9:25 13 августа, 570 бакалавров уже подтвердили коды выбранных специальностей в электронном заявлении.

Список специальностей с оставшимися вакантными местами издан в 6-м номере журнала "Магистр".

Количество и последовательность кодов выбирается самим бакалавром. Последовательность специальностей в заявлении при конкурсе берется за юридическую основу, бакалавр размещается в первую из списка специальностей соответственно проходному баллу.