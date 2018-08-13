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    Сегодня завершается срок выбора специальности по приему в магистратуру

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается срок выбора специальностей на свободные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

    Было отмечено, что на 2018/2019 учебный год прием на оставшиеся вакантными места магистратуры в высшие учебные заведения Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана производится на основе набранных баллов в двухэтапном приемном экзамене от 25 февраля и 3 июня путем конкурса.

    Для участия в конкурсе необходимо сегодня до 23:59 на соответствующей странице сайта ГЭЦ https://www.e-gov.az/az/services/read/3149/0?tqdk_... внести и подтвердить коды выбранных специальностей в "Электронном заявлении бакалавра на выбор специальностей".

    Согласно информации на 9:25 13 августа, 570 бакалавров уже подтвердили коды выбранных специальностей в электронном заявлении.

    Список специальностей с оставшимися вакантными местами издан в 6-м номере журнала "Магистр". 

    Количество и последовательность кодов выбирается самим бакалавром. Последовательность специальностей в заявлении при конкурсе берется за юридическую основу, бакалавр размещается в первую из списка специальностей соответственно проходному баллу.

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