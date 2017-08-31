Сегодня завершается регистрация поступивших на плановые места вузов и в колледжи абитуриентов

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Продолжается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив документы в принявшие их учебные заведения до 17:00 31 августа.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

В центре отметили, что непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.