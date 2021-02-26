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Сегодня во всех учебных заведениях первый урок посвящен Ходжалы

Сегодня во всех учебных заведениях первый урок посвящен Ходжалы Чтим память жертв геноцида
Наука и образование
26 февраля 2021 г. 09:32
Сегодня во всех учебных заведениях первый урок посвящен Ходжалы
Эмин Амруллаев

"С трагедии, оставившей глубокий след в памяти нашего народа, минует 29 лет. Ходжалинский геноцид – самая кровавая страница коварной политики армянских оккупантов, проводимой более 200 лет".

Как передает Report, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Ежегодно 26 февраля во всех учебных заведениях первый урок посвящается Ходжалы. Мы глубоко скорбим по каждому нашему соотечественнику, отдавшему жизнь за территориальную целостность нашей страны, чтим память жертв геноцида. Аллах рехмет элясин!", – добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Bu gün bütün təhsil müəssisələrində ilk dərs Xocalıya həsr olunur"

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